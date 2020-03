Kurb: hooaja viimast etappi tabas Otepää saatus 

Tegemist on juba teise MK-etapiga, mis ära jääb. Veebruaris pidanuks maailma parimad kahevõistlejad oskusi näitama Otepääl, kuid ka meie talvepealinn vaevles lumepuuduses.

Korraldajate sõnul oli kõik kontrolli all, kuid viimastel päevadel tabas piirkonda torm, mis viis ära suusarajalt vajaliku lume. Rahvusvaheline alaliit andis teada, et praegu uuritakse erinevaid võimalusi, kas võistlus on võimalik kuskile mujale üle viia.