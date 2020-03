Aivar Kuusmaa: omal ajal lendasid platsile ka mobiiltelefonid 

„Selge see, et kohtumise ajal on klubide fännid teineteisest võimalikult kaugel, pärast mängu lastakse kõigepealt hallist minema kodumeeskonna poolehoidjad, võõrad alles tund-poolteist hiljem. Aga linna peal on nad rahumeelsed, Panathinaikose särgiga mees läheb ja patsutab Olympiacose sümboolikaga mehele õlale ja elu läheb edasi,“ rääkis Kuusmaa.