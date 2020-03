Jaapani minister vihjas, et leping lubaks olümpiamängud edasi lükata 

Olümpiamängude korraldajad on seni kinnitanud, et teevad kõik endast oleneva, et suurvõistlus toimuks just planeeritud kuupäevadel. Siiski tekitab kahtlusi koroonaviiruse kiire levik üle maailma ning praegu on väga keeruline ette ennustada, mida toovad kevad ja suvi.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) kõige pikaajalisem liige Dick Pound ütles 25. veebruaril AP-le, et lõplik otsus olümpiamängude toimumise, kolimise, edasilükkamise või ärajätmise osas tehakse mai lõpus: „Väga palju tuleb enne olümpiat valmis seada. Peame tegelema turvalisusega, toiduga, olümpiakülaga, hotellidega. Meediaesindajad hakkavad juba oma stuudioid ehitama,“ sõnas ta.

Mis juhtub aga siis, kui mai lõpus on seis kehv? „Siis tuleb mõelda ärajätmisele,“ vastas ta. Ühtlasi oli see vihje, et olümpiamängude kolimine näiteks Londonisse (Inglismaa poliitikud on sellise variandi välja pakkunud - toim) pole vähemalt Poundi arvates võimalik.