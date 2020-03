Võimas tõus ja masendav langus: Klavani meeskond vallandas peatreeneri 

Walter Zenga. Foto: AFP/Scanpix

Maranist sai Cagliari peatreener 2018. aasta juunis, juba augustis värbas ta Liverpoolist oma hoole alla Klavani. Eestlane pidas Marani käe all kokku 39 mängu. Viimasel ajal on Klavan kindlalt põhikoosseisu kuulunud, viimati ei alustanud ta Cagliari algkoosseisus liigamängu oktoobri lõpus.

Marani asendajana on nimede seast läbi käinud Zenga nimi, kelle senine karjär on väga heitlik. Ta on töötanud USA, Itaalia, Rumeenia, Serbia, Türgi, Araabia Ühendemiraatide, Saudi Araabia ja Inglismaa tiimide juures. Viimati juhendas ta Venezia meeskonda. Lisaks on ära märgitud, et ehk edutab Cagliari duubelmeeskonna juurest põhisatsi hoopis Canzi.