TÄNA | Kes loositakse Eesti koondise vastasteks sügisel toimuvaks Rahvuste Liigaks? 

Eesti sai UEFA-lt 55 meeskonna seas 41. asetuse, mis tähendab, et meeskond saab C-liigas endale kaks vastast kõrgema asetusega loosigruppidest ning ühe alumisest loosigrupist. Välistatud on kohtumised Sloveenia, Leedu ja Luksemburgiga, kes on meiega samas loosigrupis.