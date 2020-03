Pisarates poksilegend: on vaid tühjus, poksita olen ma eimiski 

"Ma tunnen võitlemise kunsti, ma tunnen sõja kunsti, see on kõik, mida ma olen kunagi õppinud,” rääkis 53aastane Tyson emotsionaalselt. „Sellepärast mind kardeti, kui olin ringis. Poks on see, mille jaoks ma sündisin."

"Nüüd, kus need päevad on möödas, on jäänud vaid tühjus, ma olen eimiski. Minu ainsaks kunstiks on tähtsusetuse kunst. Sellepärast ma praegu ka nutan, sest ma pole enam see inimene, kuid ma igatsen teda taga. Ent mõnikord tunnen ma end jällegi kui libu, sest tegelikult ma ei taha, et see pool minus taas esile tuleks, sest koos sellega tuleks ka põrgu. Ma tegelikult kardan seda meest, isegi vihkan teda."