Endine koondislane Gert Kams Rahvuste Liiga loosist: kodus on kõik võidetavad vastased 

"Esimesed muljed on sellised, et loos oli hea, kõik vastased on kodus mängitavad ja võidetavad," kostis Eesti koondise eest 60 mängu pidanud Kams. "Kuid samas tuleb jällegi tähele panna seda, et oma koduväljakul on Balkani ja Kaukaasia meeskondadel komme transformeeruda ja väga head mängu näidata, näiteks FC Flora ajast meenuvad euromängud Makedoonia Rabotnickiga, keda kodus võitsime, kuid võõrsil mängisid nad kohati nagu FC Barcelona ja seal jäime neile alla. Nii et võõrsil peame mängima väga targalt ning tuleb jälgida, millise plaaniga vastased peale tulevad."