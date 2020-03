Ärevad uudised sundisid Cristiano Ronaldot kodumaale kiirustama 

65aastasel Dolores Aveirol on varemgi südameprobleeme esinenud, samuti on ta üle kümne aasta pidanud võitlust rinnavähiga.

"Ta on stabiilses seisus ja haiglas taastumas. Mina ja mu perekond täname arste, kes tema eest hoolitsevad, kuid samuti palume me kõik sellel keerulisel ajal privaatsust," kirjutas vutimees.

Ronaldo on varem toonitanud, et kogu oma karjääri võlgneb ta oma emale: ema oli see, kes käis seitse päeva nädalas tööl, et tema saaks jalgpalli mängida ning harvad polnud ka juhud, kui ema läks tühja kõhuga magama, et poeg saaks süüa. "Mind kasvatades ohverdas ema enda elu," on Ronaldo öelnud.