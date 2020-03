Eesti korraldab kahed golfi Euroopa meistrivõistlused 

Järgmisel aastal siia jõudev meeste B-divisjoni meeskondlik EM on korra varem ka Eestis peetud. 2007. aastal Niitväljal peetud võistluse võitis just Eesti ning individuaalselt parim oli Mark Suursalu, kes nüüd kandmas peatreeneri rolli.

EGCC on varasemalt korraldanud neljad Euroopa meistrivõistlused. 2012.aastal võõrustati Mid-Amateur Championship’i, aasta hiljem Senior Champonship’i, 2014. naiste ning aastal 2016. meeste individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi. Sel aastal oma 15. sünnipäeva tähistav EGCC on võõrustanud lisaks tipp amatööride võistlustele profigolfarite suurturniiri World Cup European Qualifier aastatel 2009 ja 2011.

Eesti Golfi Liidu presidendi Erki Möldri sõnul on võistluste Eestisse saamine ennekõike tunnustus Eesti golfile. „Konkurents võistluste korraldamise eest on suur, mistõttu EGA otsust tuleb võtta tunnustusena Eesti golfile ning varasematele korraldajatele. Kahel aastal järjest avaneb meie parimatel, vastava vanuseklassi mängijatel, võimalus mõõtu võtta Euroopa parimatega oma koduväljakul. Loodan, et koduseinte ja -publiku toel suudame näidata ka häid sportlikke tulemusi,“ lisas Mölder.