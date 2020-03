Hispaania väljaanne: Lionel Messi on terve hooaja mänginud vigastusega 

Paljude allikate sõnul on Messit seganud hooaja alguses saadud vigastus, mis ta palliplatsilt terveks kuuks eemale jättis. Messi naasis väljakule, ent mitte täielikult tervena ning viimastel nädalatel on vigastus süvenenud, kirjutab Hispaania väljaanne Don Balon.

Barcelona arstid on Messil soovitanud puhata, ent kuna vigastusega on väljas ka Barcelona kesktormaja Luis Suarez, ei taha argentiinlane meeskonda keerulisel hetkel hüljata.

Kuigi Messi on 2020. aastanumbri sees löönud kaheksa väravat ja andnud seitse resultatiivset söötu, oli ta täiesti kahvatu Meistrite liiga kohtumises Napoli vastu ning nädalavahetusel peetud El Classicos Madridi Reali vastu. Hispaania väljaande sõnul võib vigastus olla nii tõsine, et Messi jääb eemale korduskohtumisest Napoli vastu.

Väiteid, et Messi on sel hooajal olnud vigastusega kimpus, on varemgi ette tulnud. Kuulujututulle lisavad õli faktid, et Messi on kandnud hooaja vältel reiel suurt toetavat elastsidet ning sageli nähakse teda lonkamas.