OTEPÄÄ MUSTAD PÄEVAD: taevasse jäänud talve ja Rally Estonia krahhi mõjud küündivad miljonitesse eurodesse 

Tõepoolest, lörri on läinud praktiliselt kõik, mis lörri minna on saanud. Rekordiliselt soe jaanuar tähendas, et tööle ei saanud panna lumekahureid, mistõttu suusaradadel ja -mägedel laiutas must maa ning punapõsksete talisportlaste asemel võis seal näha vaid vihmausse nokkivaid vareseid. See tähendas omakorda, et järjest tuli teada anda: suusakahevõistluse MK-etapp jääb lumepuudusel ära, Tartu maraton jääb lumepuudusel ära, laskesuusatamise-EM jääb lumepuudusel ära.