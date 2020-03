SUPER! Eesti iluuisutaja on tänase superesitusega kodusel MMil medalikonkurentsis 

Selevko sõitis puhtalt ja teenis kohtunikelt 80.87 punkti. Reedel toimuvas vabakavas on seega Eesti esindajal kõik võimalused medalile tõusta, sest kolmandal kohal asuv ameeriklane Andrew Torgashev asub vähem kui punkti kaugusel – USA esindajal on koos 81.50 silma.

„Mul on hea meel, et tegin hea soorituse, kuigi väikest parandamisruumi oleks mõnes kohas olnud. Kodune tugi täna aitas ja ei olnud liigse pinge allikaks. See on minu viimane võimalus juunioride konkurentsis võistelda ja seda enam tahtsin täna hästi sõita,“ kommenteeris päevakangelane.