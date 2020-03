Absoluutne meister tulekul? „Sajandi poksimatš“ võib toimuda juba detsembris! 

Veebruaris Deontay Wilderilt WBC tiitli võitnud Fury on Joshua matšiks valmis, ent võimalik, et ta peab enne pidama korduslahingu Wilderiga, mis toimuks ilmselt suvel.

WBA, IBFi ja WBO tiitlite omanik Joshua peab 20.juunil matši väljakutsuja Kubrat Puleviga. Joshua promootor Hearn aga on juba alustanud läbirääkimisi Furyt esindava Bob Arumiga.

„Oleme juba esmaseid asju paika panemas. Peame mõned asjad ära siluma ja liikuma edasi, et mats detsembris toimuks,“ rääkis Hearn. „Aga mulle tundub, et mõlema poole tahe on olemas.“