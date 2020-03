KASUTA VÕIMALUST! Tallinna uisuparkides saab tutvuda kurlingu võluga 

Mustamäe ja Nõmme uisuparki on rajatud kaks kurlingurada, mis on küll tavamõõtmetest veidi väiksemad, kuid annavad spordialast väga hea ettekujutuse. Kooligrupid on oodatud kurlingut proovima kella 17ni ning õhtul kell 18-20 oodatakse kurlingut proovima kõiki huvilisi ja seda tasuta.

Mängu põhimõte on lihtne. Jääl on kaks võistkonda, kes viskavad kordamööda kive. Eesmärgiks on saada oma tiimi kivid sihtmärgile võimalikult lähedale ning harjadega jääd harjates pikendavad mängijad kivi teekonda ja suunavad ka selle liikumist.