Adamo pole autoga rahul: isegi Neuville ei suuda alati imet teha 

„Mõnikord suudab Thierry kaotatud aja oma sõiduoskustega tagasi teha. Mõnikord on ta tavaline inimene, kes ei suuda imesid teha. Ta võtab antud olukorrast parima,“ vihjas Adamo sellele, et Hyundai jääb teatud rallidel kiiruse poolest konkurentidele alla. Tõsi, Rootsis sai Ott Tänak sama autoga teise koha, võitis Toyotaga kihutanud Elfyn Evans.

Adamo lisas, et võistkonna eesmärk on valmis saada auto, mis suudaks esikoha eest võidelda kõigil MM-sarja etappidel. Näiteks järgmisel nädalal toiumvat Mehhiko rallit pole nad kunagi võitnud. Sama kehtib ka Soome ja Suurbritannia rallide kohta.

Ta ütles DirtFishile antud intervjuus, et peamine probleem puudutab suutmatust lahtise kruusaga teedel kiirust näidata. „Suurbritannias polnud me mullu eriti konkurentsis. Me polnud ka väga kehvad, kuid polnud ka tipus. Nüüd on meil sarnane probleem nagu mullu Walesis.“