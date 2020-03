Jüri Ratas töötab kulisside taga, et Rally Estonia ikkagi toimuks 

Saatejuht alustas küsimuse esitamist sõnadega: „Sel suvel ei toimu Rally Estoniat...“ Ratas segas kiiresti vahele: „Stopp! Miks te ütlete, et ei toimu? Minul pole selle kohta täna mingeid uudiseid. Mina ütlen, et igal juhul toetan ja ka töötan kulisside taga [et ralli ära ei jääks]. Aitan kaasa, et see toimuks. Täna on ametlik seisukoht, et ralli ei toimu ja mina olen väga kurb selle üle,“ jätkas peaminister.