MIS SAAB OLÜMPIAST? Tokyo maratonil osales vaid käputäis jooksjaid 

Kõnekad kaadrid saabusid tänavuselt Tokyo maratonilt, kuhu esialgu oodati osalema enam kui 40 000 inimest, kuid lõpuks oli stardis vaid 200 jooksjat. Võidu noppis etiooplane Birhanu Legese ajaga 2:04.15.

Aasta suurim spordipidu ehk suveolümpia toimub aga just Tokyos, kus toimus ka ebatraditsiooniliselt hõre maraton. Kokku on Jaapanis diagnoositud 331 haigusjuhtu ning kuus inimest on surnud. Üle mere Hiinas on juhtumite arv enam kui 80 000 ja elu jätnud üle 3000 inimese. Lõuna-Koreas on vastavad arvud 6088 ja 40.

Statistika on kole, aga mis ikkagi saab suvemängudest? Tõusva päikese maa olümpiaminister Heiko Hashimoto vihjas, et kehtiva lepingu järgi peavad Tokyo olümpiamängud toimuma sel aastal. Mis omakorda jätab õhku võimaluse, et võistlust ei peeta esialgu planeeritud ajal ehk 24. juulist kuni 9. augustini.

Olümpiamängude korraldajad on seni kinnitanud, et teevad kõik endast oleneva, et suurvõistlus toimuks just planeeritud kuupäevadel. Siiski tekitab kahtlusi koroonaviiruse kiire levik üle maailma ning praegu on väga keeruline ette ennustada, mida toovad kevad ja suvi.

Hashimotolt uurit, mis saab, kui näiteks paari kuu pärast on viirus veelgi enam levinud. „Leping näeb ette, et olümpiamängud toimuvad 2020. aastal. Seega võib siit välja lugeda, et edasilükkamine on lubatud. Samal ajal teeme kõik endast oleneva, et mängud toimuks just planeeritud ajal.“