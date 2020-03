Reimi ja Kristali naasmine treeneripingile: mõlemad soovivad suursoosiku Flora troonilt kukutada 

Mõlema mehe mõtetes on ainult üks eesmärk: viia oma klubi jalgpalli Eesti meistri tiitlini. „Eestis on suurtele klubidele tavaks, et heideldakse ikka tiitli pärast. Ega vähemaga saa keegi suurest nelikust (Flora, I Levadia, Nõmme Kalju ja Paide linnameeskond – toim) leppida,“ tunnistab Reim. „Eesmärgid on kõige kõrgemad, muidu poleks ju huvitav mängida,“ lubab ka Kristal.



Kaljul on potentsiaali

Mõlemad tunnistavad kui ühest suust, et meeskonnad ei ole hooaja alguses veel täielikult valmis. „Kokkumängu me veel lihvime, võib-olla pole see esimestes mängudes täiesti perfektne, aga potentsiaali on meeskonnal kõvasti,“ räägib Kristal ning lubab, et Kalju hakkab näitama sellist mängupilti, mida on huvitav vaadata. „Tahame olla väljakul domineerivad, sest sedasi on ka mängijatel palju huvitavam kui lihtsalt oodata ja loota, et vastane ei tee midagi. See on minu nägemus,“ räägib Kristal.

Marko Kristal leiab, et koduses liigas peavad tippmeeskonnad kõikides mängudes endast 100 protsenti andma. Foto: Robin Roots

Oma eesmärkide täideviimiseks on Kalju kaasanud teiste hulgas kaks väga loomingulist pallurit, brasiilia ründaja Odilávio da Silva ja vene poolkaitsja Amir Natho. „Loodetavasti nad tõmbavad ka teised kaasa. Aga ainult nende kahe mängijaga ei saa me mängus domineerida, selleks ei piisa vaid loovusest. Ümberringi peavad olema mängijad, kes suudavad ka muud asjad korras hoida, näiteks kaitses asju kontrollida,“ avab Kristal oma treenerivisiooni.

I Levadia juhendaja Reim ei taha hooaja eel veel välja käia, mis võiks tema meeskonna trump olla. „Loomulikult me mingeid asju mõtleme ja soovime ning tahame oma plaane peale suruda. Praegu on siiski väga keeruline öelda, kas oleme ühes või teises asjas paremad kui vastased. Arvan, et esimesed neli võistkonda on igas elemendis – nii füüsiliselt, komplekteerituselt kui ka mänguoskuselt suhteliselt võrdsed. Hooaja eel ma ei näe, et üks või teine klubi oleks teistest parem,“ jääb Reim üksjagu vaoshoituks ning lisab, et suure neliku kõrval ei tohi kindlasti ära unustada Narva Transi ja Tartu Tammeka võimalusi.

Meedia on hooaja eel tituleerinud suursoosikuks tiitlikaitsja Flora. Kas see justkui suurem paine muudab ta konkurentide elu lihtsamaks? Reim pakub, et pinge on kõigil siiski samasugune. Küll jätkub tal suurkonkurendi kohta vaid kiidusõnu. „Valitseva meistrina on neil koosseis olnud hästi stabiilne. Suhteliselt noored mängijad on saanud nüüd aasta vanemaks ja tugevamaks ning selle võrra on Flora grammi võrra tugevam. Kõigil tuleb kõvasti pingutada, et nende vastu saada,“ leiab ta.



Mis saab otsustavaks?

„Väga lihtne: mänge tuleb võita ja võite koguda rohkem kui teised,“ on Kristalil hooaja eel vastus varuks küsimusele, mis saab tiitlijahil otsustavaks. Tõsinenud veidi, lisab ta, et tiitlit kaotatakse tegelikult kohtumistes tabeli alumise poole meeskondadega. „Kõik mängud on tähtsad, ei ole kergeid ega raskeid mänge. Ei tohi hakata valima, et mõnes mängus võib mängida 70-protsendise võimsusega. Kogu aeg tuleb panna 100 protsendiga!“ lisab ta.

Martin Reimi sõnul mängib meistriliiga tiitlijahi juures otsustavat rolli stabiilsus. Foto: Robin Roots