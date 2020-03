Vangistatud jalgpallifänn, kes paljastas vutimaailma räpaseid saladusi 

Ta on jalgpallimaailma vihatumaid ja armastatumaid inimesi. Ühed peavad teda pätiks ja väljapressijaks, teised üllaks tõekuulutajaks. Vaatenurga küsimus. Fakt on see, et Pinto asutas 2015. aasta septembris veebilehe Football Leaks, mis on aastate jooksul paljastanud dokumentide ja elektrooniliste kirjavahetuste näol vutimaailma räpaseid ja veel räpasemaid saladusi.