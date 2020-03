TIPPTIIMIS: Hannes Soomer naudib tingimusi, mis lubavad mängida kõrgeimat mängu 

„Ma ei lähe lennukisse, et olla punktikohal. Ambitsioonid on kõrgemad,“ sõnab Soomer ja lonksab piimaga, kuid suhkruta kohvi. „Kui aasta lõpus viie sees olen, jään rahule. Kui kolm sõitu võidan, aga olen kuues, olen samuti rahul. Kui leiame uue rehvi kiiruse vana rehvi oma kaotamata, pole ühtki põhjust, miks ma ei võiks stabiilselt esikolmikus olla. Tiimikaaslane [Isaac] Vinales oli eelmisel aastal kolmel viimasel etapil poodiumil, Phillip Islandil olin temast ees. Aga vara on veel lakke hüpata, ei taha ennast liiga üles kruvida.“