OKKALINE TEEKOND: perekonda igatsev Kotsar jõudis karmi treeneri käe all ülikoolikorvpalli tippu 

Maik-Kalev Kotsari viimase kodumängu puhul olid saalis ka tema pere, kes polnud teda oma silmaga kolm aastat mängimas näinud. „Mu õed-vennad on minust nooremad ja ma pole näinud, kuidas nad üles kasvavad. See teeb loomulikult haiget,“ tõdes Kotsar. „Ma igatsesin neid ja see tähendab väga palju, et nad mängule tulid.“