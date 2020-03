KURB, AGA PARATAMATU: ilmataat tõmbas Eesti suusamaratonisarjale vee peale 

Organiseerijad tõdesid, et vahepeal maha sadanud lumi on suuremas osas sulanud ja lähinädala ilmaprognoos ei anna maratoni toimumiseks lootust, sest soojad ja vihmased ilmad jätkuvad.

"Kõige rohkem on kahju, et esmakordselt rahvusvahelise Visma Ski Classicu kalendrisse kuulunud võistlusel plaanis osaleda mitmeid tuntud suusatajaid ka väljastpoolt Eestit. Eks tuleb tööd edasi teha ja järgmisel aastal uuesti üritada," sõnas Peets pressiteate vahendusel.

Kolmapäeval teatasid sama kurva tõe Haanja suusamaratoni korraldajad. See tähendab, et Estoloppeti suusasarja kuuest maratonist on tänaseks toimunud vaid üks – 22. Tallinna suusamaraton. Praeguse seisuga on teadmata vaid Viru maratoni saatus, ülejäänud osavõistlused on ära jäänud.