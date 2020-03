Murdmaasuusatamise legendaarseim MK-etapp toimub koroonaviiruse tõttu publikuta. Kläbo: see tuleb üks üksik teekond... 

Sportlaste emotsioonid seoses uudisega on vastuolulised. Ühest küljest on teema tähtis ja otsus arusaadav, teisalt teeb see meele nukraks.

Samal teemal "Subjektiivsest vaatenurgast on see väga kurb ja ehk natuke liig," sõnas suusataja Martin Johnsrud Sundby Norra rahvusringhäälingule. "Aga kui püüda olla objektiivsem, siis erinevaid meetmeid on kasutusele võetud üle maailma. Seega olnuks üpris kummaline lasta 20 000 inimesel sõita metrooga Holmenkollenisse. Ses mõttes saan otsusest aru, viiruseohtu ei saa ignoreerida."

Juba mõnda aega tagasi kahevõistluse MK-sarja üldvõidu kindlustanud Jarl Magnus Riiber: "Linn toimib ju normaalselt, elu Oslos ei peatu. Samas on otsus mõistetav."

Naiste MK-sarja liider Therese Johaug: "Kurb, et nii otsustati. Ootasin terve hooaeg Holmenkolleni nädalavahetuse rahvapidu. Aga otsus on arusaadav, peame seda tekkinud olukorras austama."