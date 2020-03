Endine Taani koondislane nakatus koroonaviirusesse, neli tippjalgpallurit karantiinis 

Brondby kommunikatsioonidirektor Christian Schultz sõnas BBC-le, et Kahlenberg nakatus eelmisel nädalavahetusel Amsterdamis ning külastas pühapäeval Brondby ja Lyngby vahelist matši.

Pärast mängu Kahlenbergiga kohtunud ja kätelnud Brondby kaitsja Joel Kabongo ning Lyngby mängijad Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ja Patrick da Silva on nüüd 14päevases karantiinis.

Samuti on karantiinis Brondby abitreener Martin Retov, andmeanalüütik, psühholoog ja veel üheksa taustatiimi liiget on ühiskonnast isoleeritud.

Karantiinis ka on endine Liverpooli poolkaitsja ja praegune Amsterdami Ajaxi abitreener Christian Poulsen, kes oli koos Kahlenbergiga Hollandi pealinnas. Hollandi ajaleht De Telegraaf lisas, et karantiinis on veel kaks Ajaxi töötajat.