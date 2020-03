Ott Tänak loodab, et tunneb end Mehhiko kruusal võidu peale kihutamiseks piisavalt mugavalt 

Kuidas sa end autos tunned kruusal?

Tänak: "Hakkan end pärast testi ja pooltteist võistluspäeva Portugalis tundma üha mugavamalt."

Rääkisid pärast Rootsi rallit, et soovid autoga teha muudatusi. Kas Fafe ralliks tehtud muutused aerodünaamikas olid sinu soovide nimekirjas?

Tänak: "Ei, need olid koguaeg tiimi arenguplaanis sees. Mul on hea meel, et töötame jätkuvalt selle plaani täitmise kallal. Muutused aerodünaamikas on head, aga Hispaanias ja Portugalis pole nii kiired teed kui Soomes või Eestis, seega polnud efekt nii suur. Aga kiirematel teedel peaks [uus aerodünaamika] olema hea."

Osalesid Fafe rallil, kui palju oli sellest kasu Portugalli MM-rallit silmas pidades?

Tänak: "See aitas. Sõitsime võrreldes Portugali ralliga ka mõnedel pisematel teedel. Arvan, et see tuleb kasuks ka Argentinas. Teisel päeval sadas pisut vihma ja teed olid Argentinagagi üpris sarnased."

Kas see oli kasulik, et Dani Sordo oli samuti seal?

Tänak: "Dani oli seal, sest ta polnud eelmise aasta Kataloonia rallist saati võistelnud. Fafe ralli aitas tal sõidutunnet taastada."

On sul tunne, et õige hooaeg algab alles Mehhikos – esimene kruusaralli, tagasi normaalsemal pinnasel?

Tänak: "Hooaeg algab Montes. Kindel see, et Mehhiko on eriline, aga lõppude lõpuks annavad kõik rallid sama palju punkte."

Kas tunned end autos piisavalt mugavalt, et võidu peale kihutad?

Tänak: "Loodan küll. Sain testilt hea tunde."