Juunioride iluuisutamise MMil juhib 13aastane Venemaa imelaps, Eestit esindav Niina Petrõkina sai 33. koha 

Lühikava järel juhib 13aastane venelanna Kamila Valieva, kes näitas tehniliselt puhtaid elemente ning sõitis hingestatult ja väljendusrikkalt Arvo Pärdi muusika “Spiegel im Spiegel” järgi. Valieval on 74,92 punkti. Haein Lee Koreast on teisel kohal 70,08 punktiga ning kolmas on venelanna Daria Usatševa.