Jalgpall TÖÖ EI SEGA MÄNGU: Eesti jalgpalli kõrgliigas ajavad palli taga nii tippjuhid, juristid kui ka IT-mehed Kaspar Koort , täna, 22:00

VIIS VAPRAT: Kõik Tartu Tammeka kogenumad jalgpallurid on ka tublid tööinimesed. Esimese rea meestest on Tauno Tekko (vasakul) audiitor, Andre Paju aga jurist. Tagumises reas on Martin Jõgi (vasakult) ametilt massöör, Reio Laabus töötab IT-ettevõttes ja Kevin Anderson Meteci metallitehases. Foto: Aldo Luud

„Detaile täpseid, läikivaid treib vend stahaanovlane / Kui kiirelt ta need valmis saab – no lausa imeks pane!“ ülistas Nõukogudemaa poetess Natalia Zabila 70 aasta eest tööd ja töötegijat. Kuigi tippsport ja päevatöö ei tundu praegu väga hästi kokku sobituvat, leiab meie liigajalgpalli kõrgeimailt astmelt ehk Premium liigast mehi, kes päeval rügavad tehases või kontoris, ent õhtul tõmbavad jalga putsad ning asuvad pallile kuuma andma.