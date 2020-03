JABUR! Suusajuht tahab MK-sarjast kaotada legendaarse Holmekolleni maratoni: me ei saa selliselt jätkata 

„Kas me peame Holmekollenis sõitma 50 kilomeetrit? Me peame midagi muutma, sest me ei saa selliselt jätkata,“ tõdes FISi murdmaasuusatamise võistluste direktor Pierre Mignerey Norra ajalehele VG.

„Paljud suusatajad osaleksid, kui distants oleks lühem kui 50 kilomeetrit. See on päris pikk sõit,“ selgitas Mignerey. MK-etappidel saab punkte 30 parimat sõitjat ja pranstlase meeles on suure mure, et mitmed riigid ei usu oma võimalustesse Norra väe vastu ja jätavad võistluse vahele. „Suusatajad valivad sõidud, kus neil on lootust headele tulemustele.“

Soomlaste Ilalehti vahendab, et prantslase ideel on mitmeid pooldajaid. „Mu meelest võiksime sõita 15 kilomeetrit,“ arvas tippsuusataja Johannes Hösflot Kläbo, kelle arvates meeldib inimestele 50 km sõit vaid nostalgia pärast.

„50 km sõitudega üles kasvanud inimestel oleks muidugi kahju, kui see distants kaoks. Minagi oleks nukker, kui seda sõitu poleks, kuid me tahame sporti, kus oleks võimalikult palju osalejaid,“ selgitas Kläbo. „70 osavõitjalt 45le kukkumine on vale suund. Sestap on hea, et seda tõstetakse esile.“

Sama meelt on Norra sprindikoondise treener Arild Monsen. „Ma armastan maratone, aga ainult 40 osalejat on probleem. Maailma parimad tahavad tulla Holmekollenisse ja me peame mõtlema laiemalt. Äkki peaksime pidama sprindi ja tavavõisluse,“ küsib Monsen.

Samas on mitmeid sportlasi, kes suusajuhi jutuga ei nõustu. Rootslane Calle Halfvarsson ja Itaalia suusataja Federico Pellegrino leiavad, et Holmekolleni maraton on sprintidest tiines kalendris mõnus maiuspala.