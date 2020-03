Liverpool rabeles kaotusseisust välja ja naasis võitude teele 

29 mängust 27 võitnud Liverpoool on kogunud 82 silma, teisel kohal on kaks kohtumist vähem pidanud Manchester City, kel koos 57 punkti. Kolmas on Leicester City 50 silmaga ja viimasel Meistrite Liigasse viival kohal oleval Chelseal on kogutud 45 punkti.