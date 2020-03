Positiivse dopinguproovi andnud ameerika tippkergejõustiklase pikk võistluskeeld tühistati 

25aastane Lawsoni 2018. aasta aprillikuus antud proovist leiti epitrenbolooni tarvitamise jälgi. Teg on anaboolse steroidiga, mida kasutatakse peamiselt lihasmassi suurendamiseks. Ameeriklane väitis, et keelatud aine sattus tema organismi saastunud liha kaudu. Toona polnud tema selgitused piisavalt ammendavad ning karistus jäi jõusse.

Kaugushüppaja lootus, et ühel päeval saab ta võistlusrajale naasta, ei kustunud ning nii veetis sportlane 19 kuud trenni tehes ning hoidis end vormis. Tema agent Paul Doyle kinnitas, et spordiarbitraaž otsustas reedel Lawsoni keelust vabastada. Miks nii otsustati, peaks selguma järgmise nädala jooksul.

2017. aastal Londoni MMil kaugushüppes hõbemedali võitnud Lawson kinnitas, et ta on valmis taas võistlema.

"Olen 19 kuud trenni teinud. Olen põnevil, et saan maailmale näidata, mille kallal vaeva olen näinud. Hetkel olen ma elu parimas vormis," vahendas Lawsoni sõnu NBC Sports.

Mitmekülgse sportalsena tuntud ameeriklase isiklik rekord kaugushüppes on 8.58, mis annab talle kõigi aegade edetabelis 16. koha. 100 meetrit on Lawson läbinud 10,03ga, lubatust tugevama tuule toel koguni 9.90ga (+2,7). Poole pikemal distantsil on atleedi tippmargiks 20,17.