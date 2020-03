Kalle Rovanperä: Mehhiko ralli tuleb ilmselt aasta üks raskemaid 

Koos üldliidri Elfyn Evansi ja hetkel kolmandal positsioonil oleva Sebastien Ogier'ga on Toyota trio teinud hooajale suurepärase alguse. Rootsi rallil mahtusid esinelikusse kõik kolm Tommi Mäkineni hoolealust.

Rovanperä leiab aga, et kuna Mehhiko etapp on tema esimene kruusaralli, võib tal hea sõidu jaoks kogemustest vajaka jääda.

"Rootsi oli muidugi meile väga hea ralli. Kuid Mehhiko sel aastal võib olla mulle üks keerukamaid rallisid, kui arvesse võtta mu kogemusi. Eks näeme, kuidas see läheb," vahendab Rovanperä sõnu portaali DirtFish.

Kruusal on 19aastane soomlane WRC masinaga siiski varem sõitnud, Mehhiko ralliks sai autot testida Hispaanias.

"Etapieelne test Hispaanias oli minu esimene kord sõita Yarisega kruusal, kuid harjusin aja möödudes üha rohkem. Proovisime erinevaid seadistusi ning usun, et leidsime hea lahenduse. Võistlesin Mehhiko rallil kaks aastat tagasi ning peamiseks probleemiks on kõrgus merepinnast, mis tähendab, et sõidustiili peab kohandama," lisas Rovanperä.

Mehhiko etapi eel tunneb end aga kindlalt meeskonna pealik Mäkinen.

"Hooajale on tehtud suurepärane algus muidugi loodame, et jätkame samas vaimus Mehhikos. Tegu on ralliga, kus me teame, et kõrgus merepinnast ning kõrged temperatuurid teevad olud autode jaoks rakseks."