Sebastien Ogier: testimine läks hästi, Mehhikos on eesmärgiks võita 

36aastane Toyota piloot meenutab, et Mehhikos on tal tihti hästi läinud ning lisas, et seekordsed rallieelsed testid läksid asja ette.

"Iga aasta lähen Mehhiko rallile vastu hea tundega. Mul on seal olnud nii palju häid mälestusi: see oli mu esimene WRC etapp 2008. aastal, kui juunioride kategoorias võidukalt alustasime. Sealt alates oleme seal saanud palju häid tulemusi. Mul on olnud võimalus kaks päeva Hispaanias testida ning arvan, et esmamulje sellest, kuidas auto kruusal hakkama saab, on väga hea," lausus prantslane Toyota pressiteate vahendusel.