Ott Tänak: Mehhiko ralli võib väga raske olla, peame olema efektiivsed 

"Kuumus ning kõrgus merepinnast teevad Mehhiko ralli teistest eraldiseisvaks. See võib füüsiliselt väga raske olla. Kuna hapnikutase on madalam, peab sõidustiil olema sujuv ning tuleb olla efektiivne, sest mootoril on võimsust vähem," sõnas valitsev maailmameister Hyundai pressiteate vahendusel.

Tiimi pealik Andrea Adamo tõdes, et senine hooaja kulg talle täit rahulolu pakkuda ei saa.

"Me ei saa öelda, et oleme seniste esitustega täielikult rahul. Esimestest rallidest viimase võtmine on oluline, sest see paneb paika meie ambitsiooni ülejäänud hooajaks," lausus Adamo.

Mehhikos kolmel korral kolmandaks tulnud Thierry Neuville tunnistas, et ihkab tänavu võita.

"Mul on olnud siin häid mälestusi, kaasa arvatud meie esimene poodium Hyundai meeskonnaga. See on alati olnud üks neist rallidest, mida olen tahtnud võita. Seni pole see veel õnnestunud, kuid oleks vahva, kui tänavu nii läheks," sõnas belglane.