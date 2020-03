WRC WRC-sarja üldliider: mõnes mõttes on Mehhiko ralli kahe esimese etapiga sarnane Toimetas Mihkel Talivee , täna, 14:56 Jaga: M

Elfyn Evans. Foto: Red Bull Content Pool

Autoralli MM-sarja juhtiv Elfyn Evans ütles, et mõistagi on ta hooaja algusega rahul ning ootab põnevusega väljakutseid, mida on pakkuda järgmisel nädalal algaval Mehhiko rallil.