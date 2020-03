Kõmu USA spordistaar kahetseb, et avalikult oma neitsilikkusest rääkis Ohtuleht.ee , täna, 18:45 Jaga: M

Lolo Jones. Foto: Willy Sanjuan

USA kergejõustiklane ja bobisõitja Lolo Jones tunnistas 2012. aastal, et ei kavatse oma usuliste tõekspidamiste tõttu enne abiellumist kellegagi voodirõõme maitsta. Nüüd peab 37aastane naine tõdema, et see polnud kõige mõistlikum avaldus.