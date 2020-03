Intriigid ja arutu rahaloopimine tegid kardetud Barcelonast kogu Euroopa naljanumbri 

Praegune Barcelona meenutab olemuselt sajandi alguse Inglismaa koondist. Tiimi ootused on alati väga kõrgel, ajakirjandus tõstab need pilvedesse, ent punt multimiljonäre põruvad kõige otsustavamatel hetkedel ja lõpptulemuseks on keskpärane resultaat. Mainitud Inglismaa koondisest, mis oli mehitatud näiteks David Beckhami, Frank Lampardi, Paul Scholesi, Steven Gerrardi, Wayne Rooney, Rio Ferdinandi ja teiste superstaaridega, eristab praegust Barcelonat vaid viis, kuidas kaotati. Kui inglased jäid lihtsalt vastastele alla ehk ei täitnud ootusi, siis Barcelona on end viimastel hooaegadel suisa häbistanud.