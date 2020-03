Jalgpall Liverpool võib tiitli kindlustada ise väljakul käimata Toimetas Kaspar Koort , täna, 10:56 Jaga: M

Oma seni viimases liigamängus alistas Liverpool 2:1 Bournemouthi ning nende peatreener Jürgen Klopp ei hoidnud tundeid vaka all. Foto: Jon Super

FC Liverpooli edu Inglismaa jalgpalli kõrgliigas sai eile õhtul veelgi kindlamaks, kui nende lähim jälitaja Manchester City kaotas linnarivaal Unitedile ning jääb nüüd Liverpoolist maha juba 25 punktiga. See tähendab ühtlasi seda, et asjaolude soodsal kokku langemisel võib Liverpool kindlustada meistritiitli ise väljakule tulematagi.