Spordivaria Eesti tõutäkk oli osaline geneetilises imes Toimetas Kaspar Koort , täna, 12:24

Võistlushobune. Pilt on illustratiivne. Foto: EDGARD GARRIDO

Briti hobusekasvataja Tania Mackee ei suutnud oma õnne uskuda, kui 2018. aasta juunis sündisid ühel tema märadest identsetest kaksikutest varsad. Kahe varsa kandmine on hobustel väga erakordne, ent nüüd on sama mära, 19aastane Liosin Lux ehk Destiny saanud taas hakkama sama "tembuga", kui ilmavalgust nägid mära- ja täkkvarss. Britid, kes ikka kõike panustamise keelde armastavad panna, on välja arvutanud, et võimalus, et ühel märal sünnivad kahed kaksikud, on üks miljonile. Seekordses loos on oma osa ka Eestil, nimelt on varssade isaks Eesti tõutäkk Lord of the Dance ehk Django.