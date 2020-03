VÄGEV! 11aastane Eesti jetisportlane kuulutati maailma parimaks 

Nädal aega tagasi 11aastaseks saanud Lauri on noor jetisportlane, kes on hooajal 2018 ja 2019 võitnud SKI Junior GP3.2 klassis maailma- ja Euroopa meistritiitli. 8aastaselt võistlemist alustanud Lauri pälvis ka Eesti veemoto liidu eelmise hooaja noore jetisportlase tiitli.

"Meie noored ja neid juhendavad treenerid on tublid. UIM-i aasta noorsportlase tiitlit on välja antud alates 2016. aastast ja siiani on see kuulunud ainult Eesti noorsportlastele. Ma usun, et me teeme siin midagi õigesti, kui meid tuuakse juba aastaid ülejäänud maailmale eeskujuks. Ka paljudele teistele riikidele pakub huvi, kuidas meie noorteprogramm töötab ja millest ta koosneb,“ kiitis Eesti veemoto liidu peasekretär Algo Kuus.