Eesti rattanaised kerkisid kahel võistlusel pjedestaalile 

"Pärast Andaluusia tuuri on üpris raske uuesti leida XCO rütmi, seega oli täna peamine eesmärk uuesti proovida taluda kõrgemat intensiivsust,” rääkis Lõiv finišijärgselt. "Stardis sain kenasti teisel positsioonil minema ja püsisin grupi eesotsas. Stardiringi sõitsin koos Belomoina ja Michielsiga, kuid esimesele täisringile minnes käkerdas Michiels kõige raskemal tõusunukil niiviisi ära, et ma pidin rattalt maha tulema. Samal ajal hakkasid juunioride vanuseklassis sõitvad poisid meist mööduma. Suures segaduses tõmbasin ennast korralikult kinni ning Yana ja Githa said väikese vahe sisse. Edasiste ringidega ma enam korralikku rütmi ei suutnudki leida. Tegin oma sõitu ning kannatasin nii palju kui suutsin. Vahe esimestega aina kasvas ja kedagi taga ohustamas ka ei olnud, seega sõitsin turvaliselt lõpuni."