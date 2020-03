Ott Tänak on Monte Carlo unustanud ning Mehhiko ralliks täielikult valmis 

"Mul pole füsioterapeudiga olnud mingeid lisaseansse või midagi säärast," ütles Tänak. "Kõik on hästi, kõik on tavapärane. Õnnetuse järel sain ma teatud lisaravi, kuid nüüd ootan ma vaid seda, et saaks jälle asja kallale asuda."

Mehhikos pole Tänakul oma senise karjääri jooksul võita õnnestunud, kuid tema sõnul on tegemist ralliga, mida ta vägagi ootab.

"Fännide koha pealt on Mehhiko fantastiline," kiitis Tänak publikut. "Raja ääres on palju rahvast, kes on kohati lausa hullumas, mis teeb ralli sõitjate jaoks väga eriliseks ja emotsionaalseks. Pole paremat paika kui päikseline Mehhiko, kuhu pärast talve tulla."

Samas kütab see päike õhu kuumaks ning Tänak möönab, et füüsilise poole pealt on tegemist paraja katsumusega, seda enam, et sõidetakse ka merepinnast kõrgemal kui tavaliselt.

"Sestap ei ole siin nii palju hapnikku, nii et sõidustiil peab olema sujuv ja voolav," märkis saarlane.

Ta lisas, et oli väga rahul, kui jõudis Rootsis poodiumile, kuid Mehhikos saab kõik olema hoopis teistsugune.