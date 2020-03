PSG suur staar võib tähtsast Meistrite Liiga kohtumisest kõrvale jääda 

See-eest võib Prantsusmaa meister tunda rõõmu selle üle, et mängukõlbulik on taas Thiago Silva, keda varem segas tagareievigastus. Samuti peaksid saadaval olema nii Angel Di Maria, Neymar kui ka Edinson Cavani.

21aastase Mbappe nimel on tänavu 32 mänguga 30 väravat ja 17 resultatiivset söötu. Eriti pöörases hoos on ründaja olnud just hiljuti: viimase kolme mänguga on ta kirja saanud kuus tabamust.