Tommi Mäkinen: kõik minu piloodid on tiitlinõudlejad 

"Oleme väga heas seisus. Kuna Elfyni näol on meil uus tiitlipretendent, tekitab see fännides palju rohkem põnevust. Tiitlinõudlejaks saab ka Kalle. Me ei tea, kas ta selleks praegu veel valmis on, aga ta on sinnapoole liikumas. Kalle vajab veidi veel kogemust, kuid usume temasse. See, mida ta Rootsis tegi, oli imeline. See ületas kõigi ootused," sõnas Mäkinen intervjuus WRC-le.