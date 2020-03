Talisport Eesti sportlaste muljed publikuta võistlemisest: tühjus ja vaikus nagu treeningsõidul Deivil Tserp, Mart Treial , täna, 21:53 Jaga: M

TÜHJUS: Laskesuusatajad võistlesid eelmisel nädalal Tšehhis Nove Mestos publikuta tribüünide ees. Põhjuseks hirm koroonaviiruse ees. Foto: PA IMAGES / SCANPIX

Hirm koroonaviiruse leviku ees on murdnud jõuliselt ka spordimaailma. Möödunud nädalavahetusel said seda omal nahal tunda näiteks laskesuusatajad ja kahevõistlejad, kes pidid maailmakarikasarja punkte jagama tühjade tribüünide ees. Tõsi, Eesti sportlastega vesteldes selgub, et 100 protsenti isekeskis siiski asju ei aetud.