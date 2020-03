PUUST JA PUNASEKS: Venemaa pikamaajooksjad kasutasid dopingut 

2012. aastast on Venemaa kergejõustikumeistrivõistlustel kestvusalade tulemused olnud vabalanguses. 800 m jooksus on tase langenud keskmiselt 2,33, 1500 meetris 5,26, 5000 meetris 31,60 ja 10 000 meetris 49,83 sekundi võrra.

Iljukov ütleb, et tänu bioloogilisele passile on veredopingu kasutamine muutunud keeruliseks. Näiteks 5000 meetris tuleb pooleminutise edu saavutamiseks teha neli-viis vereülekannet.