HEA UUDIS: Kregor Zirk saab ka järgmisel hooajal rahvusvahelises ujumisliigas võistelda 

"Sarnaselt esimesele rahvusvahelise ujumisliiga (ISL) hooajale esindan ka järgmisel hooajal enda kodutiimi Energy Standard," kirjutas 20aastane tartlane oma Facebooki leheküljel. "Ajaloo esimesel ISL-hooajal olime väga edukad. Kolmest eelvõistlusest võitsime kõik kolm ning ka finaalis ei suutnud meile keegi vastu saada. Minu jaoks oli see tohutult suur kogemus ning on hea meel, et suutsin pinge all hästi toime tulla. Samuti on minu tugevuseks mitmekülgsus, mis tuleb selles võistlusformaadis klubile väga kasuks. Kui ma ei eksi, siis olin ainuke sportlane, kes ujus erinevaid alasid viiekümnest meetrist neljasaja meetrini. Kokku püstitasin esimese hooaja jooksul viis Eesti rekordit. Uus hooaeg algab septembrikuus."