Hämara taustaga Vene laskesuusaäss treenib Soomes, aga tema osalemine MK-etapil on kahtlane 

Meenutame, et hiljutise MMi lõpus tegid Itaalia politseinikud Loginovi ja tema isikliku treeneri Aleksandr Kasperovitši hotellitubades läbiotsimise.



Loginov rääkis Vene ajakirjanikele, et tema arvetes tegutses politsei rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) mahitusel. Konfiskeeriti telefon ja sülearvuti.



"Ma loodan, et see asi ei jää vaka alla," kurjustas dopinguminevikuga Loginov. "Loodetavasti tuleb sellest lõpuks ka midagi positiivset. See kurvastas mind, aga ma ei oota ametlikke vabandusi."



Loginov kandis aastatel 2015-2017 EPO tarvitamise eest võistluskeeldu. Veebruarikuisel MMil tuletasid mitu rivaali seda meelde ja avaldasid arvamust, et kurikuulus venelane ei tohtinuks Anterselvas võistelda.