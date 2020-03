VIDEO | Parem kui Van Damme! Venemaa iluvõimleja näitab hämmastavat painduvust 

Anastasia Nazarenko ja tema imeline painduvus. Foto: Kuvatõmmis videost

Jõujuurikas Jean-Claude Van Damme on tuntud kui mees, kes - vähemalt kinolinal - suudab end kõikvõimalikul moel spagaati ajada. Venemaa lähimineviku iluvõimlemise staar Anastasia Nazarenko näitas New Yorgis, et võib vabalt samaga hakkama saada, ja veelgi paremini.