SUUR PAHANDUS! FIA president Jean Todt sõlmis ebaseaduslikku mootorit kasutanud Ferrariga salajase diili 

FIA president ja endine Ferrari boss Jean Todt tunnistaski nördinud vormel 1 tiimidele, et ta isiklikult andis Itaalia meeskonnale loa kasutada mootorit, mis ei vastanud reeglitele. "Meil oli laual kolm variant: juhtum sulgeda, tuua see rahvusvahelise kohtu ette või sõlmida kokkulepe. Sellised otsused langesid FIA presidendi lauale, vastates kõikidele FIA õiguslikele ja distsiplinaarreeglitele," selgitas Todt tiimidele.

Jean Todt tunnistab, et Ferrari loata ei saa FIA ja vormel 1 tiimi eelmisel aastal tehtud kokkuleppe detaile avadalda. FIA möönab, et olukorra keerukuse tõttu olnuks Ferrari reeglite rikkumist keeruline ka ametlikult tõestada. Itaalia vormelimeeskond on seni kõiki süüdistusi eitanud.