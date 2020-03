Vormel 1 avaetapi toimumine on ohus? Kahe meeskonna liikmed pandi karantiini 

Kui testid peaksid osutuma positiivseteks, siis satub vormel 1 etapp löögi alla, sest haigestunud on eelnevatel päevadel inimeste keskel tööd teinud.

Esmaspäeval teates Austraalia Grand Prix juht Andrew Westacott, et võistlus toimub igal juhul ja pole võimalustki, et see lükatakse edasi või jäetakse ära.